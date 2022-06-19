Между левым и правым берегами Киева с 20 июня можно будет ездить по пяти мостам

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13:44 • 42163 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 75475 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 62869 просмотра

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12:52 • 42105 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Для автосообщения между левым и правым берегами столицы с понедельника, 20 июня, будут работать Дарницкий, Северный, Южный, Метро и Патона, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Цитата

"В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение также по мостам Метро и Патона", - написал Кличко в Telegram.

Детали

Об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно.

"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать преимущество каретам скорой, авто полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом", - указал Кличко.

Дополнение

Соединение мостами в столице изменялось в связи с широкомасштабным вторжением рф.

Украинские Национальные Новости

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