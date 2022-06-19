Между левым и правым берегами Киева с 20 июня можно будет ездить по пяти мостам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Для автосообщения между левым и правым берегами столицы с понедельника, 20 июня, будут работать Дарницкий, Северный, Южный, Метро и Патона, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
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"В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение также по мостам Метро и Патона", - написал Кличко в Telegram.
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Об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно.
"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать преимущество каретам скорой, авто полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом", - указал Кличко.
Дополнение
Соединение мостами в столице изменялось в связи с широкомасштабным вторжением рф.