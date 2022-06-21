Південний міст у столиці закривають для приватного транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Києві знову поменшає мостів для приватного транспорту, із 22 червня закривають рух для нього Південним мостом, повідомили у КМДА, пише УНН.
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"Із 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту. Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками", - вказано у повідомленні КМДА у Telegram.
"Рух приватних автівок обмежується", - наголосили в адміністрації.
Деталі
Місто закликає водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, аби дотримуватися ПДР та комендантської години.
Доповнення
Буквально напередодні, 20 червня, відкрили рух мостами Метро і Патона. І для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працювало п'ять мостів.