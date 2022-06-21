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Південний міст у столиці закривають для приватного транспорту

Південний міст у столиці закривають для приватного транспорту

Київ • УНН

 • 469444 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У Києві знову поменшає мостів для приватного транспорту, із 22 червня закривають рух для нього Південним мостом, повідомили у КМДА, пише УНН.

Цитата

"Із 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту. Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками", - вказано у повідомленні КМДА у Telegram.

"Рух приватних автівок обмежується", - наголосили в адміністрації.

Деталі

Місто закликає водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, аби дотримуватися ПДР та комендантської години.

Доповнення

Буквально напередодні, 20 червня, відкрили рух мостами Метро і Патона. І для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працювало п'ять мостів.

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