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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Южная Корея оштрафовала Tesla на 2,2 млн долларов

Киев • УНН

 • 901602 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Антимонопольный регулятор Южной Кореи заявил, что оштрафовал на 2,2 миллиона долларов американскую компанию Tesla за то, что она не сообщила своим клиентам о меньшем запасе хода своих электромобилей при низких температурах. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

Южная Корея оштрафовала Tesla на 2,2 млн долларов

Детали

В заявлении регулятора говорится, что Tesla "преувеличивала информацию о запасе хода своих автомобилей на одной зарядке, их экономической эффективности по сравнению с бензиновыми автомобилями, а также производительности Superchargers", которая была опубликована на официальном вебсайте с августа 2019-го и до недавнего времени. 

Согласно данным Корейской комиссии по справедливой торговле, запас хода автомобилей американского производителя электромобилей уменьшается в холодную погоду на 50,5% по сравнению с рекламой в Интернете. Tesla не предоставила Reuters комментариев по поводу произошедшего инцидента.

Сообщается, что на официальном веб-сайте американской компании есть советы по вождению зимой, такие как предварительное кондиционирование транспортных средств с внешними источниками питания и использование обновленного приложения Energy для мониторинга потребления энергии, но не упоминается о потере запаса хода при минусовой температуре.

Напомним

25 декабря 2022 года Tesla объявила о прекращении производства на своем заводе в Шанхае.

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