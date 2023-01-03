Южная Корея оштрафовала Tesla на 2,2 млн долларов

Детали

В заявлении регулятора говорится, что Tesla "преувеличивала информацию о запасе хода своих автомобилей на одной зарядке, их экономической эффективности по сравнению с бензиновыми автомобилями, а также производительности Superchargers", которая была опубликована на официальном вебсайте с августа 2019-го и до недавнего времени.

Согласно данным Корейской комиссии по справедливой торговле, запас хода автомобилей американского производителя электромобилей уменьшается в холодную погоду на 50,5% по сравнению с рекламой в Интернете. Tesla не предоставила Reuters комментариев по поводу произошедшего инцидента.

Сообщается, что на официальном веб-сайте американской компании есть советы по вождению зимой, такие как предварительное кондиционирование транспортных средств с внешними источниками питания и использование обновленного приложения Energy для мониторинга потребления энергии, но не упоминается о потере запаса хода при минусовой температуре.

Напомним

25 декабря 2022 года Tesla объявила о прекращении производства на своем заводе в Шанхае.