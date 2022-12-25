Tesla припиняє виробництво на заводі у Шанхаї
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Tesla припинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї відповідно до попереднього плану призупинити більшу частину робіт в останній тиждень грудня, інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Американський автовиробник скасував ранкову зміну і наказав усім працівникам свого найпродуктивнішого виробничого центру, що вони можуть розпочати свою перерву, повідомили джерела Reuters. Компанія не назвала причини.
Припинення виробництва відбувається на тлі зростаючої хвилі коронавірусу.
Одне з джерел повідомило, що працівники Tesla та її постачальники також захворіли в рамках цієї хвилі, що створило проблеми для операцій минулого тижня.
Tesla також бореться з підвищеним рівнем запасів, оскільки її другий за величиною ринок готується до спаду.
Минулого тижня завод у Шанхаї був зосереджений на виробництві моделей для експорту, додало джерело.
Додамо
Раніше цього місяця агентство Reuters повідомило, що гігант електромобілів планував призупинити виробництво Model Y на заводі з 25 грудня до 1 січня.
Призупинення складання моделі Y наприкінці місяця буде частиною скорочення запланованого виробництва приблизно на 30% на моделі, що найбільше продається в Tesla.