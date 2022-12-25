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Tesla припиняє виробництво на заводі у Шанхаї

Tesla припиняє виробництво на заводі у Шанхаї

Київ • УНН

 • 758826 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Tesla припинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї відповідно до попереднього плану призупинити більшу частину робіт в останній тиждень грудня, інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Американський автовиробник скасував ранкову зміну і наказав усім працівникам свого найпродуктивнішого виробничого центру, що вони можуть розпочати свою перерву, повідомили джерела Reuters. Компанія не назвала причини.

Припинення виробництва відбувається на тлі зростаючої хвилі коронавірусу.

Одне з джерел повідомило, що працівники Tesla та її постачальники також захворіли в рамках цієї хвилі, що створило проблеми для операцій минулого тижня.

Tesla також бореться з підвищеним рівнем запасів, оскільки її другий за величиною ринок готується до спаду.

Минулого тижня завод у Шанхаї був зосереджений на виробництві моделей для експорту, додало джерело.

Додамо

Раніше цього місяця агентство Reuters повідомило, що гігант електромобілів планував призупинити виробництво Model Y на заводі з 25 грудня до 1 січня.

Призупинення складання моделі Y наприкінці місяця буде частиною скорочення запланованого виробництва приблизно на 30% на моделі, що найбільше продається в Tesla.

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