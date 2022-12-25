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Tesla прекращает производство на заводе в Шанхае

Tesla прекращает производство на заводе в Шанхае

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Tesla прекратила производство на своем заводе в Шанхае в соответствии с предварительным планом приостановить большую часть работ в последнюю неделю декабря, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Американский автопроизводитель отменил утреннюю смену и приказал всем работникам своего производственного центра, что они могут начать свой перерыв, сообщили источники Reuters. Компания не назвала причину.

Прекращение производства происходит на фоне растущей волны коронавируса.

Один из источников сообщил, что сотрудники Tesla и ее поставщики также заболели в рамках этой волны, что создало проблемы для операций на прошлой неделе.

Tesla также борется с повышенным уровнем запасов, поскольку ее второй по величине рынок готовится к спаду.

На прошлой неделе завод в Шанхае был сосредоточен на производстве моделей для экспорта, добавил источник.

Добавим

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что гигант электромобилей планировал приостановить производство Model Y на заводе с 25 декабря по 1 января.

Приостановка сборки модели Y в конце месяца будет частью сокращения запланированного производства примерно на 30% на моделе, наиболее продаваемой в Tesla.

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