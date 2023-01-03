Південна Корея оштрафувала Tesla на 2,2 млн доларів

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У заяві регулятора йдеться, що Tesla "перебільшувала інформацію про запас ходу своїх автомобілів на одній зарядці, їхню економічну ефективність у порівнянні з бензиновими автомобілями, а також продуктивність Superchargers", яка була опублікована на офіційному вебсайті з серпня 2019 року і донедавна.

Згідно з даними Корейської комісії зі справедливої ​​торгівлі, запас ходу автомобілів американського виробника електромобілів зменшується в холодну погоду на 50,5% порівняно з рекламою в Інтернеті. Tesla не надала Reuters коментарів щодо інциденту, що стався.

Повідомляється, що на офіційному вебсайті американської компанії є поради щодо водіння взимку, такі як попереднє кондиціонування транспортних засобів із зовнішніми джерелами живлення та використання оновленого додатка Energy для моніторингу споживання енергії, але не згадується про втрату запасу ходу при мінусовій температурі.

Нагадаємо

25 грудня 2022 року Tesla оголосила про припинення виробництва на своєму заводі в Шанхаї.