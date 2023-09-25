Полтысячи фламинго на Тузловских лиманах Одесской области вывели птенцов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. 570 фламинго решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах в Одесской области и вывели 192 птенцов. Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского отдела Национального природоохранного парка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев в фейсбуке, передает УНН.
Детали
В 2017 году фламинго пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк, но вывели всего трех птенцов, судьба которых неизвестна.
Во время полномасштабного вторжения птицы покинули временно оккупированные территории и выбрали Тузловские лиманы. В конце июня 2023 года фламинго загнездились на границе больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей.
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"Они появились в нашем нацпарке в апреле, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас возле села Базарьянка. Но там гнездование было неудачным: постоянно появлялись дети, ночью браконьеры, много домашних собак — все это, несмотря на построенные птицами 270 гнезд, заставило оставить это опасное место", - отметил Иван Русев.
Дополнение
Работникам нацпарка удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов. Также Иван Русев добавил, что среди взрослых есть птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании.
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