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Полтысячи фламинго на Тузловских лиманах Одесской области вывели птенцов

Полтысячи фламинго на Тузловских лиманах Одесской области вывели птенцов

Киев • УНН

 • 205115 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. 570 фламинго решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах в Одесской области и вывели 192 птенцов. Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского отдела Национального природоохранного парка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев в фейсбуке, передает УНН.

Детали

В 2017 году фламинго пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк, но вывели всего трех птенцов, судьба которых неизвестна.

Во время полномасштабного вторжения птицы покинули временно оккупированные территории и выбрали Тузловские лиманы. В конце июня 2023 года фламинго загнездились на границе больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей. 

Цитата

"Они появились в нашем нацпарке в апреле, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас возле села Базарьянка. Но там гнездование было неудачным: постоянно появлялись дети, ночью браконьеры, много домашних собак — все это, несмотря на построенные птицами 270 гнезд, заставило оставить это опасное место", - отметил Иван Русев. 

Дополнение

Работникам нацпарка удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов. Также Иван Русев добавил, что среди взрослых есть птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании.

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