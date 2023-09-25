Пів тисячі фламінго на Тузлівських лиманах Одещини вивели пташенят
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. 570 фламінго вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах на Одещині та вивели 192 пташенят. Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу Національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв у фейсбуці, передає УНН.
Деталі
У 2017 році фламінго намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк, але вивели всього трьох пташенят, доля яких невідома.
Під час повномасштабного вторгнення птахи покинули тимчасово окуповані території та обрали Тузлівські лимани. В кінці червня 2023 року фламінго загніздилися на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей.
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"Вони з'явилися у нашому нацпарку у квітні, а в травні одразу вибрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базарь'янка. Але там гніздування було невдалим: постійно з'являлися дітлахи, вночі браконьєри, багато свійських собак — все це, попри збудовані птахами 270 гнізд, змусило залишити це небезпечне місце", - зазначив Іван Русєв.
Доповнення
Працівникам нацпарку вдалося провести захід з кільцювання пташенят. Також Іван Русєв додав, що серед дорослих є птахи з кольоровими кільцями з Франції, Туреччини та Іспанії.
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