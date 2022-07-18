Вопрос решен: ВПЛ не будут выселять из учебных заведений – Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Внутренне перемещенных лиц не будут выселять из учебных заведений без предоставления им другого убежища. Об этом во время национального телемарафона сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует УНН.
Детали
"Посетила в Запорожье два образовательных учреждения, в отношении которых мы получили сигналы на горячую линии МинРе. К нам обратились около 250 человек и сообщили, что их в ближайшее время хотят выселить. Мы связались с местными властями. Вопрос решен. Люди не будут выселены, все их права – сохранены. Так же и по другим заведениям", – сказала Верещук.
Она призвала ВПЛ в случае проблем обращаться на горячую линию МинРе 1548.
Напомним
Ирина Верещук заявила, что накануне отопительного сезона прогнозируют новую волну внутренних переселенцев из восточных в западные области.