Питання вирішено: ВПО не виселятимуть з навчальних закладів – Верещук

Деталі

"Відвідала у Запоріжжі два освітні заклади, стосовно яких ми отримали сигнали на гарячу лінії МінРе. До нас звернулися близько 250 осіб і повідомили, що їх найближчим часом хочуть виселити. Ми зв'язалися з місцевою владою. Питання вирішено. Люди не будуть виселені, всі їхні права – збережені. Так само і по інших закладах", – сказала Верещук.

Вона закликала ВПО у разі проблем звертатися на гарячу лінію МінРе 1548.

Нагадаємо

Ірина Верещук заявила, що напередодні опалювального сезону прогнозують нову хвилю внутрішніх переселенців зі східних у західні області.