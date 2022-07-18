Питання вирішено: ВПО не виселятимуть з навчальних закладів – Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Внутрішньо переміщених осіб не виселятимуть з навчальних закладів без надання їм іншого прихистку. Про це під час національного телемарафону повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує УНН.
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"Відвідала у Запоріжжі два освітні заклади, стосовно яких ми отримали сигнали на гарячу лінії МінРе. До нас звернулися близько 250 осіб і повідомили, що їх найближчим часом хочуть виселити. Ми зв'язалися з місцевою владою. Питання вирішено. Люди не будуть виселені, всі їхні права – збережені. Так само і по інших закладах", – сказала Верещук.
Вона закликала ВПО у разі проблем звертатися на гарячу лінію МінРе 1548.
Нагадаємо
Ірина Верещук заявила, що напередодні опалювального сезону прогнозують нову хвилю внутрішніх переселенців зі східних у західні області.