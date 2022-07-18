Очікуємо на нову хвилю внутрішніх переселенців - Верещук

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Верещук зазначила, що Запорізька область і місто Енергодар в її північно-західній частині фактично відрізані від газопостачання, і відновити його поки немає можливості. У зв'язку з цим жителі будуть змушені їхати і шукати притулок на заході України.

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"Тільки 4,5 млн. внутрішньо переміщених осіб зареєстровані, а майже 7 млн. є внутрішньо переміщеними особами. Ми також прогнозуємо нову хвилю переміщень зі сходу на захід країни", - заявила вона.

Нагадаємо

Влада працює над спрощенням тендерних процедур, що дозволить швидше проводити реконструкцію гуртожитків де мешкають українці, які залишилися без житла через війну.