Очікуємо на нову хвилю внутрішніх переселенців - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Віцепрем'єр-міністр- міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що напередодні опалювального сезону прогнозується нова хвиля внутрішніх переселенців зі східних у західні області. Про це Верещук сказала в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Верещук зазначила, що Запорізька область і місто Енергодар в її північно-західній частині фактично відрізані від газопостачання, і відновити його поки немає можливості. У зв'язку з цим жителі будуть змушені їхати і шукати притулок на заході України.
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"Тільки 4,5 млн. внутрішньо переміщених осіб зареєстровані, а майже 7 млн. є внутрішньо переміщеними особами. Ми також прогнозуємо нову хвилю переміщень зі сходу на захід країни", - заявила вона.
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Влада працює над спрощенням тендерних процедур, що дозволить швидше проводити реконструкцію гуртожитків де мешкають українці, які залишилися без житла через війну.