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Ожидаем новой волны внутренних переселенцев - Верещук

Ожидаем новой волны внутренних переселенцев - Верещук

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Вице-премьер-министр- министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в преддверии отопительного сезона прогнозируется новая волна внутренних переселенцев из восточных в западные области. Об этом Верещук сказала в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Верещук отметила, что Запорожская область и город Энергодар в ее северо-западной части фактически отрезаны от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности. В этой связи жители будут вынуждены ехать и искать убежище на западе Украины.

Цитата

"Только 4,5 млн. внутри перемещенных лиц зарегистрированы, а почти 7 млн. являются внутриперемещенными лицами. Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад страны", - заявила она.

Напомним

Власти работают над упрощением тендерных процедур, что позволит быстрее проводить реконструкцию общежитий, где живут украинцы, оставшиеся без жилья из-за войны.

Украинские Национальные Новости

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