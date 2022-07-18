Ожидаем новой волны внутренних переселенцев - Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Вице-премьер-министр- министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в преддверии отопительного сезона прогнозируется новая волна внутренних переселенцев из восточных в западные области. Об этом Верещук сказала в эфире телемарафона, передает УНН.
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Верещук отметила, что Запорожская область и город Энергодар в ее северо-западной части фактически отрезаны от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности. В этой связи жители будут вынуждены ехать и искать убежище на западе Украины.
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"Только 4,5 млн. внутри перемещенных лиц зарегистрированы, а почти 7 млн. являются внутриперемещенными лицами. Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад страны", - заявила она.
Напомним
Власти работают над упрощением тендерных процедур, что позволит быстрее проводить реконструкцию общежитий, где живут украинцы, оставшиеся без жилья из-за войны.