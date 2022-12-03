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Вопросы недель: в ДТЭК оценили возможность возвращения к графикам отключения света

Вопросы недель: в ДТЭК оценили возможность возвращения к графикам отключения света

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Возврат к плановым отключениям электроэнергии – это вопрос недель. Главное условие, чтобы не было новых обстрелов. Тогда можно будет полностью восстановить генерацию, которая была повреждена. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

«От экстренных отключений или аварийных можно будет уйти в том случае, если в системе будет больше генерирующих мощностей, которые позволят ограничиться только стабилизационными отключениями электроэнергии», - сказал Сахарук.

На вопрос, насколько мы близки к графикам отключения, Сахарук ответил: «Сейчас главное условие, чтобы не было новых обстрелов, и если их не будет, то я думаю, это вопрос недель, когда будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена в результате последнего обстрела на прошлой неделе... Мы сможем вернуться к графикам отключений, когда люди знают, когда свет будет выключен».

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Кроме того, он сообщил о ситуации в Киеве.

«Мы стараемся держать ближе к графикам… Есть районы, где дополнительно к графикам включаются еще и аварийные, потому что происходит локальная перегрузка сети. (…) Но это такие точечные места», – рассказал Сахарук.

Дополнение

В Укрэнерго отмечали, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.

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