Вопросы недель: в ДТЭК оценили возможность возвращения к графикам отключения света

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«От экстренных отключений или аварийных можно будет уйти в том случае, если в системе будет больше генерирующих мощностей, которые позволят ограничиться только стабилизационными отключениями электроэнергии», - сказал Сахарук.

На вопрос, насколько мы близки к графикам отключения, Сахарук ответил: «Сейчас главное условие, чтобы не было новых обстрелов, и если их не будет, то я думаю, это вопрос недель, когда будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена в результате последнего обстрела на прошлой неделе... Мы сможем вернуться к графикам отключений, когда люди знают, когда свет будет выключен».

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Кроме того, он сообщил о ситуации в Киеве.

«Мы стараемся держать ближе к графикам… Есть районы, где дополнительно к графикам включаются еще и аварийные, потому что происходит локальная перегрузка сети. (…) Но это такие точечные места», – рассказал Сахарук.

Дополнение

В Укрэнерго отмечали, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.