Питання тижнів: у ДТЕК оцінили можливість повернення до графіків відключення світла

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«Від екстрених вимкнень чи аварійних можна буде піти в тому разі, якщо в системі буде більше генеруючих потужностей, які нададуть змогу обмежитися тільки стабілізаційними відключеннями електроенергії», - сказав Сахарук.

На запитання, на скільки ми близькі до графіків відключення, Сахарук відповів: «Зараз головна умова, щоб не було нових обстрілів, і якщо їх не буде, то я думаю, це питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу минулого тижня... Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнене».

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Окрім того, він повідомив про ситуацію в Києві.

«Ми намагаємось тримати ближче до графіків… Є райони де додатково до графіків включаються ще й аварійні, тому що відбувається локальне перевантаження мережі. (...) Але це такі точкові місця», - розповів Сахарук.

Доповнення

В Укренерго наголошували, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.