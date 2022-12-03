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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Питання тижнів: у ДТЕК оцінили можливість повернення до графіків відключення світла

Питання тижнів: у ДТЕК оцінили можливість повернення до графіків відключення світла

Київ • УНН

 • 1219027 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Повернення до планових відключень електроенергії – це питання тижнів. Головна умова, щоб не було нових обстрілів. Тоді буде можливо повністю відновити генерацію, яка була пошкоджена. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

«Від екстрених вимкнень чи аварійних можна буде піти в тому разі, якщо в системі буде більше генеруючих потужностей, які нададуть змогу обмежитися тільки стабілізаційними відключеннями електроенергії», - сказав Сахарук.

На запитання, на скільки ми близькі до графіків відключення, Сахарук відповів: «Зараз головна умова, щоб не було нових обстрілів, і якщо їх не буде, то я думаю, це питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу минулого тижня... Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнене».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії

Окрім того, він повідомив про ситуацію в Києві.

«Ми намагаємось тримати ближче до графіків… Є райони де додатково до графіків включаються ще й аварійні, тому що відбувається локальне перевантаження мережі. (...) Але це такі точкові місця», - розповів Сахарук.

Доповнення

В Укренерго наголошували, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.

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