Без графіків: у Києві та області екстрені відключення світла

Деталі

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла", - вказали у ДТЕК Київські електромережі.

Те ж стосується і Київської області: "У регіоні відбуваються екстрені відключення світла", - повідомляється на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють, зазначають енергетики.

Доповнення

В Укренерго наголошували, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.