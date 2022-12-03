Без графиков: в Киеве и области экстренные отключения света

Детали

"В Киеве происходят экстренные отключения света", - указали в ДТЭК Киевские электросети.

То же касается и Киевской области: "В регионе происходят экстренные отключения света", - сообщается на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, на данный момент не действуют, отмечают энергетики.

Дополнение

В Укрэнерго отмечали, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.