Без графиков: в Киеве и области экстренные отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Киев и Киевская область продолжают находиться на экстренных отключениях электроэнергии – без соблюдения графиков, сообщили в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.
Детали
"В Киеве происходят экстренные отключения света", - указали в ДТЭК Киевские электросети.
То же касается и Киевской области: "В регионе происходят экстренные отключения света", - сообщается на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.
Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, на данный момент не действуют, отмечают энергетики.
Дополнение
В Укрэнерго отмечали, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.
23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.