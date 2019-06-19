Вопрос сокращения РГА и ОГА правительство планирует рассмотреть уже сегодня

Эта инициатива, как указал Премьер, будет "одним из вопросов ближайшего заседания правительства".

"Я выношу на рассмотрение правительства предложение проработать возможность сократить на 50% областные, районные администрации. А следующий парламент должен забрать право у Президента и правительства назначать руководителей и отдать это право людям. Это новый подход управления и новые возможности самоуправления. Приоритет (избирать руководителей) должен быть у общин - вам решать, кто ваши руководители", - заявил Премьер в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что бояться этого шага могут только представители старой системы, в которой все было централизовано.

Напомним, правительство предлагает на 50% сократить облгосадминистрации и райгосадминистрации.