Питання скорочення кількості РДА і ОДА уряд планує розглянути вже сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На сьогоднішньому засіданні уряду члени Кабміну планують розглянути ініціативу скорочення на 50% районних та обласних державних адміністрацій і опрацювання законодавчого закріплення права людей обирати керівників своїх регіонів. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Ця ініціатива, як вказав Прем'єр, буде "одним із питань найближчого засідання уряду".
"Я виношу на розгляд уряду пропозицію опрацювати можливість скоротити на 50% обласні, районні адміністрації. А наступний парламент має забрати право у Президента та уряду призначати керівників і віддати це право людям. Оце новий підхід управління і нові можливості самоврядування. Пріоритет (обирати керівників) має бути у громадах – вам вирішувати, хто є ваші керівники", - заявив Прем'єр в ефірі одного з телеканалів.
Він наголосив, що боятися цього кроку можуть тільки представники старої системи, в якій все було централізовано.
Нагадаємо, уряд пропонує на 50% скоротити облдержадміністрації і райдержадміністрації.