Вопрос относительно "сдачи территории" точно будут поднимать россияне на переговорах - Зеленский

Так, у Президента спросили, готов ли он отдать любую часть Украины ради мира.

Цитата

"Мы не готовы в целом отдавать свое государство, отдавать свои территории. Я отвечу вам так: я бы не хотел бы попасть в ситуацию, когда мне придется очень серьезно об этом думать и реально отвечать на такой вопрос. Я очень не хотел бы этого. Я считаю, что мы уже отдали много людей, отдали для того, чтобы сохранить свое государство. И поэтому мы как минимум виноваты перед ними. Поэтому должны стоять, сколько мы сможем", - ответил Президент.

Он добавил, что "это жизнь, и бывает по-разному".

Детали

На вопрос о том, обсуждается ли этот вопрос, Глава государства выразил уверенность, что он "точно будет подниматься".

"Мы понимаем российскую сторону, понимаем, что один из их пунктов, они об этом говорят постоянно - признайте Крым российской территорией. Я точно это признавать не буду", - говорит Зеленский.

"И потом, они хотят вопроса относительно Донбасса, аппетит у них увеличился, они хотят весь Донбасс. Затем, они оккупировали временно Херсонскую область, часть Юга, и они, мы знаем, очень стремятся забрать и Юг нашей страны. Поэтому, я точно понимаю, что такие вопросы будут возникать на этой встречи (с путиным - ред.), если она будет. Потому что пока и встречи нет. Но мы не готовы отдавать нашу территорию. Если мы были бы готовы, я думаю, что войны бы не было", - добавил он.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный ранее заявил, что битва за каждый город и село Украины стоит отдельной книги.