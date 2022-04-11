Вопрос относительно "сдачи территории" точно будут поднимать россияне на переговорах - Зеленский

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 14000 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 51199 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 42579 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 76354 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 115664 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 143452 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 307362 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137304 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123826 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 399776 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 27752 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 36202 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 35851 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 25076 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 22052 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 51248 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 307381 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 321695 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 399791 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 374729 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 764 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 12528 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 87169 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 120160 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 139587 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Вопрос относительно "сдачи территории" точно будут поднимать россияне на переговорах - Зеленский

Киев • УНН

 • 162843 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина не готова отдавать свои территории и будет до последнего за них бороться. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в программе "60 Minutes" на канале CBS News, пишет УНН.

Вопрос относительно "сдачи территории" точно будут поднимать россияне на переговорах - Зеленский

Так, у Президента спросили, готов ли он отдать любую часть Украины ради мира.

Цитата

"Мы не готовы в целом отдавать свое государство, отдавать свои территории. Я отвечу вам так: я бы не хотел бы попасть в ситуацию, когда мне придется очень серьезно об этом думать и реально отвечать на такой вопрос. Я очень не хотел бы этого. Я считаю, что мы уже отдали много людей, отдали для того, чтобы сохранить свое государство. И поэтому мы как минимум виноваты перед ними. Поэтому должны стоять, сколько мы сможем", - ответил Президент.

Он добавил, что "это жизнь, и бывает по-разному".

Детали

На вопрос о том, обсуждается ли этот вопрос, Глава государства выразил уверенность, что он "точно будет подниматься".

"Мы понимаем российскую сторону, понимаем, что один из их пунктов, они об этом говорят постоянно - признайте Крым российской территорией. Я точно это признавать не буду", - говорит Зеленский.

"И потом, они хотят вопроса относительно Донбасса, аппетит у них увеличился, они хотят весь Донбасс. Затем, они оккупировали временно Херсонскую область, часть Юга, и они, мы знаем, очень стремятся забрать и Юг нашей страны. Поэтому, я точно понимаю, что такие вопросы будут возникать на этой встречи (с путиным - ред.), если она будет. Потому что пока и встречи нет. Но мы не готовы отдавать нашу территорию. Если мы были бы готовы, я думаю, что войны бы не было", - добавил он.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный ранее заявил, что битва за каждый город и село Украины стоит отдельной книги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,297.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,480.70