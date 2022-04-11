Битва за кожне місто і село нашої країни варта окремої книги - Залужний

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"Битва за кожне місто і село нашої країни варта окремої книги. Кожен військовий і цивільний, хто чинив спротив окупанту, хто підтримує визволителів, вартий окремої розповіді. Ми пам'ятаємо всіх - і полеглих, і живих", - сказав Залужний.

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Перше відео із циклу про битву за село Мощун опублікувало Міністерство оборони України на сторінці у Facebook. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що утримати цей форпост було надважливим завданням. Адже Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці.