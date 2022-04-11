Битва за каждый город и село нашей страны стоит отдельной книги-Залужный

Цитата

"Битва за каждый город и село нашей страны стоит отдельной книги. Каждый военный и гражданский, кто оказывал сопротивление оккупанту, кто поддерживает освободителей, достоин отдельного рассказа. Мы помним всех - и павших, и живых", - сказал Залужный.

Детали

Первое видео из цикла о битве за село Мощун опубликовало Министерство обороны Украины на странице в Facebook. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что удержать этот форпост было сверхважной задачей. Ведь Мощун мог стать для врага воротами на пути в столицу.