Битва за каждый город и село нашей страны стоит отдельной книги-Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что битва за каждый город и село Украины стоит отдельной книги. Об этом сообщает УНН.
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"Битва за каждый город и село нашей страны стоит отдельной книги. Каждый военный и гражданский, кто оказывал сопротивление оккупанту, кто поддерживает освободителей, достоин отдельного рассказа. Мы помним всех - и павших, и живых", - сказал Залужный.
Детали
Первое видео из цикла о битве за село Мощун опубликовало Министерство обороны Украины на странице в Facebook. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что удержать этот форпост было сверхважной задачей. Ведь Мощун мог стать для врага воротами на пути в столицу.