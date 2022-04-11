Питання щодо "здачі території" точно підніматимуть росіяни на перемовинах - Зеленський

Так, у Президента спитали, чи готовий він віддати будь-яку частину України заради миру.

Цитата

«Ми не готові в цілому віддавати свою державу, віддавати свої території. Я відповім вам так: я б не хотів би потрапити в ситуацію, коли мені доведеться дуже серйозно про це думати і реально відповідати на таке питання. Я дуже не хотів би цього. Я вважаю, що ми вже віддали багато людей, віддали для того, щоб зберегти свою державу. І тому ми як мінімум винні перед ними. Тому повинні стояти, скільки ми зможемо», - відповів Президент.

Він додав, що «це життя, і буває по-різному».

Деталі

На запитання про те, чи це питання обговорюється, Глава держави висловив впевненість, що воно «точно буде підніматись».

«Ми розуміємо російську сторону, розуміємо, що один з їх пунктів, вони про це говорять постійно – визнайте Крим російською територією. Я точно це визнавати не буду», - каже Зеленський.

«І потім, вони хочуть питання щодо Донбасу, апетит у них збільшився, вони хочуть весь Донбас. Потім, вони окупували тимчасово Херсонську область, частину Півдня, і вони, ми знаємо, дуже прагнуть забрати і Південь нашої країни. Тому, я точно розумію, що такі питання будуть поставати на цій зустрічі (з путіним – ред.), якщо вона буде. Тому що поки що і зустрічі немає. Але ми не готові віддавати нашу територію. Якщо ми були б готові, я думаю, що війни б не було», - додав він.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний раніше заявив, що битва за кожне місто і село України варта окремої книги.