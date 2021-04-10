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Вопрос для референдума должен формулировать народ - Стефанчук

Вопрос для референдума должен формулировать народ - Стефанчук

Киев  •  УНН

 • 20251 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Вопросы для всеукраинского референдума должен формулировать народ. Такое мнение высказал первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером, передает УНН.

Цитата

“Этот механизм в первую очередь, это механизм народного волеизъявления. Поэтому в первую очередь должен высказаться народ Украины с тем, чтобы он формулировал те вопросы, которые очень важны для него. В этом идеология...”, — сказал Стефанчук.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум.

26 января парламентарии приняли в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:

• утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
• решение вопроса общегосударственного значения;
• изменение территории Украины;
• потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями.

Расширен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в ЦИК как сторонники или оппоненты вопрос всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, в соответствии зарегистрированы в ЦИК.

По мнению спикера парламента Дмитрия Разумкова, законопроект о народовластии дает возможность проведения референдумов начиная с 2022 года.

По словам председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошель, в одобренном законопроекте о народовластии есть много рисков, связанных с возможностью проведения искусственных референдумов, вынесение на них пророссийских вопросов и пиара политических сил.

В свою очередь, народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук заявила, что Конституционный Суд Украины сможет признавать конституционность того или иного референдума. И именно он может также остановить процесс референдума, если у него есть какие-то опасения.

По мнению председателя партии “Слуга народа”, народного депутата Украины Александра Корниенко, организация, подготовка и проведение референдума в Украине обойдется примерно в 1-2 миллиарда гривен.

Украинские Национальные Новости

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