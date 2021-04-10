Питання для референдуму має формулювати народ – Стефанчук

Цитата

“Цей механізм в першу чергу, це механізм народного волевиявлення. Тому в першу чергу повинен висловитися народ України з тим, щоб він формулював ті питання, які є надзвичайно важливими для нього. У цьому ідеологія...”, — сказав Стефанчук.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.

26 січня парламентарі ухвалили в цілому законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Законопроектом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом:

• затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

• вирішення питання загальнодержавного значення;

• зміна території України;

• втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Розширено коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються в ЦВК як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у ЦВК.

На думку спікера Парламенту Дмитра Разумкова, законопроект про народовладдя дає можливість проведення референдумів починаючи з 2022 року.

За словами голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, у схваленому законопроекті про народовладдя є багато ризиків, які пов’язані з можливістю проведення штучних референдумів, винесення на них проросійських питань та піару політичних сил.

У свою чергу, народна депутатка України від фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук заявила, що Конституційний Суд України зможе визнавати конституційність того чи іншого референдуму. І саме він може також зупинити процес референдуму, якщо у нього є якісь побоювання.

На думку голови партії “Слуга народу”, народного депутата України Олександра Корнієнка, організація, підготовка та проведення референдуму в Україні обійдеться приблизно в 1-2 мільярди гривень.