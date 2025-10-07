Пытали паяльником предпринимателя и требовали 500 тыс. долл. выкупа: сообщено о подозрении трем лицам

В Кривом Роге разоблачена группа лиц, подозреваемых в похищении предпринимателя, его пытках паяльником и вымогательстве 500 тыс. долларов выкупа. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры трем жителям Кривого Рога сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека и вымогательстве (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники пригласили своего знакомого – местного предпринимателя – на встречу в кафе, где организовали его похищение. В балаклавах, с применением силы и угроз оружием, мужчину связали и вывели через черный ход.

Потерпевшего вывезли в частный дом в одном из сел Криворожского района. В течение трех суток его избивали, пытали паяльником, поливали кипятком и требовали 500 тыс. долларов США за освобождение. Также угрожали семье, требуя отозвать заявление об исчезновении. Опасаясь разоблачения, нападавшие вывезли мужчину в поле и оставили, угрожая расправой - информирует прокуратура.

Во время обысков у задержанных изъято оружие, паяльник, мобильные телефоны, поддельные удостоверения правоохранителей, автомобили и денежные средства.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Разоблачение проведено совместно с сотрудниками ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

