Катували паяльником підприємця і вимагали 500 тис. дол. викупу: повідомлено про підозру трьом особам

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 4408 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 5788 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10905 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15308 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16925 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41962 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44218 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71864 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59532 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56743 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
93%
753мм
Популярнi новини
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 26735 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 19165 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico7 жовтня, 08:41 • 12147 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft7 жовтня, 08:48 • 7994 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13742 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство15:10 • 4368 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 7610 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41951 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 56687 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 65985 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніо Таяні
Герман Галущенко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеса
Китай
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13879 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 26264 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 78997 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 74466 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 149377 перегляди
Актуальне
The Guardian
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Катували паяльником підприємця і вимагали 500 тис. дол. викупу: повідомлено про підозру трьом особам

Київ • УНН

 • 1112 перегляди

У Кривому Розі викрито групу осіб, яка викрала підприємця, катувала його паяльником та вимагала 500 тис. доларів викупу. Трьом мешканцям Кривого Рогу повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та вимаганні.

Катували паяльником підприємця і вимагали 500 тис. дол. викупу: повідомлено про підозру трьом особам

У Кривому Розі викрито групу осіб, яку підозрюють у викрадені підприємця, його катуванні паяльником і вимаганні 500 тис. доларів викупу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом мешканцям Кривого Рогу повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України)

- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зловмисники запросили свого знайомого – місцевого підприємця – на зустріч до кафе, де організували його викрадення. У балаклавах, із застосуванням сили та погроз зброєю, чоловіка зв’язали та вивели через чорний вихід.

Потерпілого вивезли до приватного будинку в одному із сіл Криворізького району. Протягом трьох діб його били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали 500 тис. доларів США за звільнення. Також погрожували родині, вимагаючи відкликати заяву про зникнення. Побоюючись викриття, нападники вивезли чоловіка у поле й залишили, погрожуючи розправою

- інформує прокуратура.

Під час обшуків у затриманих вилучено зброю, паяльник, мобільні телефони, підроблені посвідчення правоохоронців, автомобілі та грошові кошти.

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Викриття проведено спільно з працівниками ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Доповнення

В Одесі п’ятьох учасників організованої злочинної групи засудили за викрадення людини та вимагання 1 млн доларів.

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпропетровська область
Кривий Ріг
Одеса