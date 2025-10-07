Катували паяльником підприємця і вимагали 500 тис. дол. викупу: повідомлено про підозру трьом особам
Київ • УНН
У Кривому Розі викрито групу осіб, яка викрала підприємця, катувала його паяльником та вимагала 500 тис. доларів викупу. Трьом мешканцям Кривого Рогу повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та вимаганні.
У Кривому Розі викрито групу осіб, яку підозрюють у викрадені підприємця, його катуванні паяльником і вимаганні 500 тис. доларів викупу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом мешканцям Кривого Рогу повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України)
За даними слідства, зловмисники запросили свого знайомого – місцевого підприємця – на зустріч до кафе, де організували його викрадення. У балаклавах, із застосуванням сили та погроз зброєю, чоловіка зв’язали та вивели через чорний вихід.
Потерпілого вивезли до приватного будинку в одному із сіл Криворізького району. Протягом трьох діб його били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали 500 тис. доларів США за звільнення. Також погрожували родині, вимагаючи відкликати заяву про зникнення. Побоюючись викриття, нападники вивезли чоловіка у поле й залишили, погрожуючи розправою
Під час обшуків у затриманих вилучено зброю, паяльник, мобільні телефони, підроблені посвідчення правоохоронців, автомобілі та грошові кошти.
Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.
Викриття проведено спільно з працівниками ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
Доповнення
