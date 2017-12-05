После задержания Саакашвили доставят на допрос в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. После задержания экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили будет доставлен на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщил УНН информированный источник.
"Его (Саакашвили - ред.) будет доставлен в Генпрокуратуру", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание М.Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что М.Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействию преступной организации.
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Напомним, по информации источника УНН, у М.Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента В.Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у М.Саакашвили по поручению ГПУ осуществляло спецподразделение СБУ "Альфа".
Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.