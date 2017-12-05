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Після затримання Саакашвілі доставлять на допит в ГПУ

Після затримання Саакашвілі доставлять на допит в ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Після затримання екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвіла буде доставлено на допит до Генеральної прокуратури України. Про це повідомило УНН поінформоване джерело.

“Його (М.Саакашвілі — ред.) буде доставлено до Генпрокуратури”, — сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УННСБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.256 Кримінального кодексу України.

При цьому у коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обшуки у Саакашвілі: у ГПУ підтвердили проведення слідчих дій за підтримки СБУ

Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.

Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".

Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламували двері.

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