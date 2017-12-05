Після затримання Саакашвілі доставлять на допит в ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Після затримання екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвіла буде доставлено на допит до Генеральної прокуратури України. Про це повідомило УНН поінформоване джерело.
“Його (М.Саакашвілі — ред.) буде доставлено до Генпрокуратури”, — сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.256 Кримінального кодексу України.
При цьому у коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації.
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Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.
Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".
Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламували двері.