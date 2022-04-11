После призыва предоставить оружие: Зеленский сообщил об усилении сотрудничества с Норвегией

Цитата

"Провел переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Сообщил о ходе сопротивления агрессии, ужасных военных преступлениях РФ. Согласились: все виновные должны быть наказаны. На повестке дня - усиление сотрудничества, в частности энергетическое. Ценим поддержку Норвегии! Должны восстановить мир в Украине", - написал Зеленский.

Напомним

Менее чем две недели назад Зеленский, обращаясь к политикам и народу Норвегии в среду призвал державу оказать Украине конкретные виды вооружения.

Кроме того, Президент тогда сообщил, что Украина обсуждает с Норвегией поставки около 5 млрд кубометров газа в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.