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После призыва предоставить оружие: Зеленский сообщил об усилении сотрудничества с Норвегией

Киев • УНН

 • 190739 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина стремится усилить сотрудничество с Норвегией, в частности энергетическое. Об этом написал в Twitter Президент Владимир Зеленский, который сегодня провел телефонный разговор с главой норвежского правительства, пишет УНН.

После призыва предоставить оружие: Зеленский сообщил об усилении сотрудничества с Норвегией

Цитата

"Провел переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Сообщил о ходе сопротивления агрессии, ужасных военных преступлениях РФ. Согласились: все виновные должны быть наказаны. На повестке дня - усиление сотрудничества, в частности энергетическое. Ценим поддержку Норвегии! Должны восстановить мир в Украине", - написал Зеленский.

Напомним

Менее чем две недели назад Зеленский, обращаясь к политикам и народу Норвегии в среду призвал державу оказать Украине конкретные виды вооружения.

Кроме того, Президент тогда сообщил, что Украина обсуждает с Норвегией поставки около 5 млрд кубометров газа в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

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