Норвегія може надати Україні 5 млрд куб. м газу

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Зеленський назвав Норвегію одним з найвідповідальніших постачальників енергоресурсів у світі.

За словами президента, це різко контрастує з тим, як поводить себе росія під час постачання енергоресурсів.

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“Саме ви можете зробити визначальний внесок в енергетичну безпеку Європи, забезпечуючи необхідний ресурс як для держав Євросоюзу, так і для України. Ми вже почали діалог щодо постачання в Україну близько 5 мільярдів кубометрів газу на наступний опалювальний сезон. Сподіваюсь, це стане основою для нашої тривалої співпраці у цій сфері”, - повідомив він.

Нагадаємо

Сьогодні НАК “Нафтогаз України” повідомив, що підземні газосховища в Україні почали готуватися до сезону закачування, уже з трьох ПСГ зупинили відбір блакитного палива.