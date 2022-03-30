Норвегія може надати Україні 5 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Україна обговорює з Норвегією постачання близько 5 млрд кубометрів газу в рамках підготовки до наступного опалювального сезону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до політиків і народу Норвегії у середу, пише УНН.
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Зеленський назвав Норвегію одним з найвідповідальніших постачальників енергоресурсів у світі.
За словами президента, це різко контрастує з тим, як поводить себе росія під час постачання енергоресурсів.
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“Саме ви можете зробити визначальний внесок в енергетичну безпеку Європи, забезпечуючи необхідний ресурс як для держав Євросоюзу, так і для України. Ми вже почали діалог щодо постачання в Україну близько 5 мільярдів кубометрів газу на наступний опалювальний сезон. Сподіваюсь, це стане основою для нашої тривалої співпраці у цій сфері”, - повідомив він.
Нагадаємо
Сьогодні НАК “Нафтогаз України” повідомив, що підземні газосховища в Україні почали готуватися до сезону закачування, уже з трьох ПСГ зупинили відбір блакитного палива.