Норвегия может предоставить Украине 5 млрд куб. м газа

Детали

Зеленский назвал Норвегию одним из самых ответственных поставщиков энергоресурсов в мире.

По словам президента, это резко контрастирует с тем, как ведет себя россия при поставках энергоресурсов.

Цитата

“Именно вы можете сделать определяющий вклад в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины. Мы уже начали диалог по поставкам в Украину около 5 миллиардов кубометров газа на следующий отопительный сезон. Надеюсь, это станет основой для нашего длительного сотрудничества в этой сфере”, - сообщил он.

Напомним

Сегодня НАК "Нефтегаз Украины" сообщил, что подземные газохранилища в Украине начали готовиться к сезону закачки, уже из трех ПХГ остановили отбор голубого топлива.