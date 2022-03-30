Норвегия может предоставить Украине 5 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Украина обсуждает с Норвегией поставки около 5 млрд кубометров газа в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к политикам и народу Норвегии в среду, пишет УНН.
Детали
Зеленский назвал Норвегию одним из самых ответственных поставщиков энергоресурсов в мире.
По словам президента, это резко контрастирует с тем, как ведет себя россия при поставках энергоресурсов.
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“Именно вы можете сделать определяющий вклад в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины. Мы уже начали диалог по поставкам в Украину около 5 миллиардов кубометров газа на следующий отопительный сезон. Надеюсь, это станет основой для нашего длительного сотрудничества в этой сфере”, - сообщил он.
Напомним
Сегодня НАК "Нефтегаз Украины" сообщил, что подземные газохранилища в Украине начали готовиться к сезону закачки, уже из трех ПХГ остановили отбор голубого топлива.