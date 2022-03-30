ПСГ почали готувати до закачки газу на наступну зиму

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"Опалювальний сезон 2021/22 добігає кінця. І наприкінці березня укртрансгазівці розпочали підготовку газосховищ до нового сезону закачування газу. Вже три українських ПСГ зупинили відбір та увійшли у нейтральний період", - сказано у повідомленні.

"Планується, що до кінця квітня у нейтральний період буде переведено всі українські ПСГ", - вказали у НАК.

Деталі

У цей час, як вказано, проводяться профілактичні роботи та ремонти, що потребують стравлення газу. Окрема увага приділяється перевірці запірної арматури та налаштуванню запобіжної арматури, перевірці систем водопостачання та пожежогасіння. "Пауза дозволяє також "перепочити" підземним пластам та вирівняти пластовий тиск природного газу. На всіх ПСГ обов’язково здійснюється замір статичних тисків по всьому фонду свердловин", - додали у компанії.

"Два ПСГ – Краснопопівське на Луганщині та Олишівське на Чернігівщині – наразі зупинено внаслідок проведення бойових дій. Розпочати профілактичні роботи тут не можна, адже залишається ризик для персоналу", - зазначили у НАК.

Доповнення

За даними українського уряду, 29 березня транзит російського газу через Україну зберігався на максимумі згідно з контрактом. Транзит російського газу через українську територію у вівторок, 30 березня, як вказано, очікується на максимумі контрактних зобов’язань Газпрому, про що свідчать дані Оператора ГТС України.

Заявки на прокачування газу з боку рф, як вказано, становлять 109,5 мільйона кубометрів.

Транзит з кінця лютого тримається поблизу максимальних зобов’язань Газпрому за транзитним контрактом — близько 109,6 мільйона кубометрів на добу (40 мільярдів кубометрів на рік). Лише кілька днів у середині березня транзит незначно знижувався, вказали в українському уряді.