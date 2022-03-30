ПХГ начали готовить к закачке газа на следующую зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН.Подземные газохранилища в Украине начали готовиться к сезону закачки, уже с трех ПХГ остановили отбор голубого топлива, сообщили в НАК "Нафтогаз Украины" в среду, 30 марта, пишетУНН.
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"Отопительный сезон 2021/22 подходит к концу. И в конце марта укртрансгазовцы начали подготовку газохранилищ к новому сезону закачки газа. Уже три украинских ПХГ остановили отбор и вошли в нейтральный период", - сказано в сообщении.
"Планируется, что до конца апреля в нейтральный период будут переведены все украинские ПХГ", - указали в НАК.
Детали
В это время, как указано, проводятся профилактические работы и ремонты, требующие стравливания газа. Отдельное внимание уделяется проверке запорной арматуры и настройке предохранительной арматуры, проверке систем водоснабжения и пожаротушения. "Пауза позволяет также "передохнуть" подземным пластам и выровнять пластовое давление природного газа. На всех ПХГ обязательно осуществляется замер статических давлений по всему фонду скважин", - добавили в компании.
"Два ПХГ - Краснопоповское в Луганской и Олишевское в Черниговской областях - сейчас остановлены в результате проведения боевых действий. Начать профилактические работы здесь нельзя, ведь остается риск для персонала", - отметили в НАК.
Дополнение
По данным украинского правительства, 29 марта транзит российского газа через Украину сохранялся на максимуме в соответствии с контрактом. Транзит российского газа через украинскую территорию во вторник, 30 марта, как указано, ожидается на максимуме контрактных обязательств Газпрома, о чем свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.
Заявки на прокачку газа со стороны рф, как указано, составляют 109,5 миллиона кубометров.
Транзит с конца февраля держится около максимальных обязательств Газпрома по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Лишь несколько дней в середине марта транзит незначительно снижался, указали в украинском правительстве.