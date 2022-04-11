Після заклику надати зброю: Зеленський повідомив про посилення співпраці з Норвегією

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"Провів перемовини з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Повідомив про перебіг опору агресії, жахливі воєнні злочини РФ. Погодилися: усі винні мають бути покарані. На порядку денному – посилення співпраці, зокрема енергетичної. Цінуємо підтримку Норвегії! Маємо відновити мир в Україні", - написав Зеленський.

Нагадаємо

Менш ніж два тижні тому Зеленський, звертаючись до політиків і народу Норвегії у середу, закликав державу надати Україні конкретні види озброєння.

Крім того, Президент тоді повідомив, що Україна обговорює з Норвегією постачання близько 5 млрд кубометрів газу в рамках підготовки до наступного опалювального сезону.