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После войны в Украине мир ожидает начало "новой эры" - Штайнмайер

После войны в Украине мир ожидает начало "новой эры" - Штайнмайер

Киев • УНН

 • 206575 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что российско-украинская война стала причиной сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений, после нее мир будет находится "на пороге новой эры". Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Как отметил президент Германии, пандемия коронавируса и война в Украине "дали понять даже тем, кто не озабочен вопросами экономики, насколько на второй фазе глобализации мы стали зависимы от сырья и первичных продуктов из стран во всем мире". Он добавляет, что последствия этих изменений непредсказуемы.

Штайнмайер предупредил, что после войны вернуться к обычной политике и бизнесу никому не удастся, а страны должны снижать свою зависимость от авторитарных режимов.

Цитата

"Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не забывая о наших целях — мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика", — сказал он.

Президент ФРГ заявил, что также необходимо находить новых партнеров, например Сингапур, Индонезию или страны Африки. 

"Надо наконец признать их такими, какими они являются: важными партнерами, которые могут помочь существовать в новом мире", — рассказал он, добавляя, что это лучше, чем рассматривать эти страны, как нуждающиеся.

Ранее

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент россии владимир путин готовился к войне против Украины не меньше года и может вести ее долго.

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