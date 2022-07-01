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18:40
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
17:04
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
1 квітня, 12:21
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
Ексклюзив
1 квітня, 11:39
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
1 квітня, 10:23
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
1 квітня, 10:07
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
Ексклюзив
1 квітня, 09:22
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
1 квітня, 08:59
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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
Ексклюзив
1 квітня, 07:46
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
1 квітня, 05:30
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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