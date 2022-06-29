Союзники по НАТО відправлять до України стільки зброї, скільки буде необхідно - Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у кулуарах саміту НАТО у Мадриді (Іспанія) заявив, що союзники по НАТО продовжуватимуть постачати Україні зброю стільки, скільки буде необхідно. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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"Добре, що країни, які зібралися тут, а також багато інших, роблять свій внесок, щоб Україна могла захистити себе – надаючи фінансові кошти, гуманітарну допомогу, а також зброю, яка терміново потрібна Україні", - сказав Шольц журналістам.
Він додав, що Альянс продовжить "інтенсивно" надавати підтримку Україні до тих пір, поки це необхідно.
Нагадаємо
У вівторок, 28 червня, в Мадриді стартував саміт лідерів Північноатлантичного альянсу, який триватиме три дні.