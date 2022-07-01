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путин год готовился к войне с Украиной и может вести ее долго - Шольц

путин год готовился к войне с Украиной и может вести ее долго - Шольц

Киев • УНН

 • 152726 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент россии владимир путин готовился к войне против Украины по меньшей мере год. Именно поэтому российский диктатор готов к длительным военным действиям. Об этом Шольц рассказал в программе CBS News, сообщает УНН.

Цитата

«Он лидер очень большой страны со значительными ресурсами. путин на самом деле ведет эту жестокую войну, к которой готовился очень долго. Я думаю, что решение вести эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше. И потому он сможет продолжать войну очень долго», – заявил канцлер.

Детали

Также, по его словам, россия испытывает на себе влияние западных санкций, глава кремля понимает их глубокое влияние на российскую экономику. Канцлер ФРГ также отметил, что россия недостаточно развита, и требует всех технологий остального мира.

«Сейчас это происходит со страной, которая не столь развита, действительно нуждающейся во всех технологиях остального мира для того, чтобы иметь аналогичный уровень жизни и иметь шанс быть частью роста мировой экономики», - сказал Шольц.

Дополнение 

Канцлер Германии Олаф Шольц в кулуарах саммита НАТО в Мадриде заявил, что союзники по НАТО будут продолжать поставлять Украине оружие столько, сколько будет необходимо. 

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