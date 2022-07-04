Після війни в Україні світ чекає початок "нової ери" - Штайнмаєр

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Як зауважив президент Німеччини, пандемія коронавірусу та війна в Україні "дали зрозуміти навіть тим, хто не стурбований питаннями економіки, наскільки на другій фазі глобалізації ми стали залежними від сировини та первинних продуктів із країн у всьому світі". Він додає, що наслідки цих змін є непередбачуваними.

Штайнмаєр попередив, що після війни повернутися до звичайної політики та бізнесу нікому не вдасться, а країни мають знижувати свою залежність від авторитарних режимів.

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"Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не забуваючи про наші цілі — світовий порядок, заснований на правилах, та ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка", — сказав він.

Президент ФРН заявив, що також необхідно знаходити нових партнерів, наприклад, Сингапур, Індонезію чи країни Африки.

"Треба нарешті, визнати їх такими, які вони є: важливими партнерами, які можуть допомогти існувати в новому світі", — розповів він, додаючи, що це краще, ніж розглядати ці країни, як ті, що мають потреби.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент рф володимир путін готувався до війни проти України щонайменше рік і може вести її довго.