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Після війни в Україні світ чекає початок "нової ери" - Штайнмаєр

Після війни в Україні світ чекає початок "нової ери" - Штайнмаєр

Київ • УНН

 • 206584 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російсько-українська війна стала причиною найсильнішої динаміки геополітичних і геоекономічних змін, після неї світ перебуватиме "на порозі нової ери". Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Як зауважив президент Німеччини, пандемія коронавірусу та війна в Україні "дали зрозуміти навіть тим, хто не стурбований питаннями економіки, наскільки на другій фазі глобалізації ми стали залежними від сировини та первинних продуктів із країн у всьому світі". Він додає, що наслідки цих змін є непередбачуваними.

Штайнмаєр попередив, що після війни повернутися до звичайної політики та бізнесу нікому не вдасться, а країни мають знижувати свою залежність від авторитарних режимів.

Цитата

"Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не забуваючи про наші цілі — світовий порядок, заснований на правилах, та ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка", — сказав він.

Президент ФРН заявив, що також необхідно знаходити нових партнерів, наприклад, Сингапур, Індонезію чи країни Африки. 

"Треба нарешті, визнати їх такими, які вони є: важливими партнерами, які можуть допомогти існувати в новому світі", — розповів він, додаючи, що це краще, ніж розглядати ці країни, як ті, що мають потреби.

Раніше

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент рф володимир путін готувався до війни проти України щонайменше рік і може вести її довго.

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