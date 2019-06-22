После посещения ресторана во Львовской области до сих пор в больнице остаются 14 человек

"В Каменка-Бугской районной больнице с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция остаются госпитализированными 14 человек (из них 6 детей), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в пгт. Каменка-Бугская", говорится в сообщении.

Напомним, накануне в больнице были 28 человек, которые посещали этот ресторан.