Після відвідин ресторану на Львівщині досі у лікарні залишаються 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Після харчування у ресторані в Кам'янці-Бузькій на Львівщині у лікарні станом на ранок 22 червня залишаються 14 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"У Кам’янка-Бузькій районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція залишаються госпіталізованими 14 осіб (з них 6 дітей), які 14 червня харчувались у ресторані "Озон" у м. Кам’янка-Бузька", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні у лікарні були 28 людей, які відвідували цей ресторан.