После выдачи денег правительству Cargill получил разрешение от АМКУ на Neptune
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. На третий день после того, как Кабмин одобрил кредит от Cargill на 250 млн евро, американская корпорация получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины на покупку зернового терминала Neptune, пишет УНН.
"Предоставлено разрешение компании “Cargill International Luxembourg 2 S.à.r.l.” (г. Люксембург, Люксембург) на приобретение вместе с компанией “Arya S.A”" (г. Люксембург, Люксембург) контроля над компанией “Neptune Port Holding B.V.” (г. Амстелвен, Нидерланды)“, — говорится в решении комитета от 20 августа.
Neptune считается одним из крупнейших зерновых терминалов в Украине, построенным компаниями MV Cargo и Cargill. Строительство терминала финансировалось проектом ЕБРР, Международной финансовой корпорации (IFC) и локальными инвесторами.
В феврале текущего года Государственная налоговая служба уличила Neptune в уклонении от уплаты налогов на общую сумму порядка 30 млн грн. Нарушение налогового законодательства со стороны Neptune налоговики выявили в ходе плановой проверки, которая состоялась в конце 2019 года. Сам Neptune обвинения налоговиков опровергал.
Отметим, что Cargill фигурирует в незаконных сделках по кредитам “Дельта Банка”. Перед ликвидацией банка американская корпорация Cargill “схлопнула” кредиты c должниками банка: компаниями “Яблуневый дар”, “Ильичевский зерновой терминал” и “Стройбуд Ильичевск”. Всего, по данным СМИ, Cargill вывел с “Дельта Банка” порядка 100 млн долларов, которые должны были направляться на выплаты вкладчикам.
Руководил незаконными операциями якобы зампред совета директоров “Дельта Банка” Виталий Масюра, которого называют приближенным к Cargill. На момент вывода денег “Дельта Банка” в пользу Cargill кумом Масюры являлся сотрудник московского офиса Cargill Financial Services International Иван Киселев, который также мог влиять на процесс.
Вице-президент Cargill Марк Конлон тогда уверял, что все операции по “Дельта Банку” были законными, и просил покровительства посольства США в Украине. Однако суд, разобравшись в деле, установил, что сделки между Cargill и “Яблуневым даром” были таки незаконны. А сделки между Cargill и компаниями “Ильичевский зерновой терминал”, “Стройбуд Ильичевск” — сейчас изучает Нацполиция. На днях на допрос по этим сделкам вызвали экс-совладельца “Дельта Банка” Николая Лагуна для вручения подозрения.
Также напомним, на прошлой неделе Кабмин согласовал очередной кредит от Сargill в 250 млн евро, который по процентным ставкам обойдется украинцам дороже, чем предыдущий. Также процентные ставки нового кредита Сargill в два раза превышают ставки по размещению ОВГЗ (облигации), что возмущает экономических экспертов.