Після видачі грошей уряду Cargill отримав дозвіл від АМКУ на Neptune

"Надано дозвіл компанії "Cargill International Luxembourg 2 S.à.rl" (м. Люксембург, Люксембург) на придбання разом з компанією "Arya SA" (м. Люксембург, Люксембург) контролю над компанією "Neptune Port Holding BV" (м. Амстелвен, Нідерланди)", - йдеться в рішенні комітету від 20 серпня.

Neptune вважається одним з найбільших зернових терміналів в Україні, побудованим компаніями MV Cargo і Cargill. Будівництво терміналу фінансувалося проектом ЄБРР, Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та локальними інвесторами.

У лютому поточного року Державна податкова служба викрила Neptune в ухиленні від сплати податків на загальну суму близько 30 млн грн. Порушення податкового законодавства з боку Neptune податківці виявили під час планової перевірки, яка відбулася в кінці 2019 року. Сам Neptune звинувачення податківців спростовував.

Відзначимо, що Cargill фігурує в незаконних оборудках по кредитах "Дельта Банку". Перед ліквідацією банку американська корпорація Cargill "схлопнула" кредити з боржниками банку: компаніями "Яблуневий дар", "Іллічівський зерновий термінал" і "Стройбуд Іллічівськ". Всього, за даними ЗМІ, Cargill вивів з "Дельта Банку" близько 100 млн доларів, які повинні були направлятися на виплати вкладникам.

Керував незаконними операціями нібито заступник голови ради директорів "Дельта Банку" Віталій Масюра, якого називають наближеним до Cargill. На момент виведення грошей "Дельта Банку" на користь Cargill кумом Масюри був співробітник московського офісу Cargill Financial Services International Іван Кисельов, який також міг впливати на процес.

Віце-президент Cargill Марк Конлон тоді запевняв, що всі операції по "Дельта Банку" були законними, і просив заступництва посольства США в Україні. Однак суд, розібравшись у справі, встановив, що угоди між Cargill і "Яблуневим даром" були таки незаконні. А угоди між Cargill і компаніями "Іллічівський зерновий термінал", "Стройбуд Іллічівськ" - зараз вивчає Нацполіція. Днями на допит щодо цих угод викликали ексспіввласника "Дельта Банку" Миколу Лагуна для вручення підозри.

Також нагадаємо, минулого тижня Кабмін погодив черговий кредит від Сargill у 250 млн євро, який по процентних ставках обійдеться українцям дорожче, ніж попередній. Також процентні ставки нового кредиту Сargill в два рази перевищують ставки з розміщення ОВДП (облігації), що обурює економічних експертів.