После взрывов в Новой Каховке есть повреждения, уничтожено много вражеских ракет и боеприпасов - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. После взрывов в Новой Каховке в Херсонской области есть повреждения, уничтожено много вражеских техники, ракет и боеприпасов. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.
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"Херсонская область: напряженная ситуация по всей области. После взрывов в Новой Каховке повреждено много объектов инфраструктуры и домов местных жителей. Также было уничтожено много техники оккупантов, в том числе ракет и боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Обстрелы и взрывы продолжаются и в районах. "В результате боев в Бериславском районе есть погибшие и раненые", - говорится в сводке.
Продолжают поступать сообщения о похищении людей.
"В Херсоне стало больше российских патрульных полицейских", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В оперативном командовании "Юг" сообщили об еще одном уничтоженном вражеском складе боеприпасов в Херсонской области - в Чаривном.