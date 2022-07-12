Одразу після Нової Каховки: військові повідомили про ще один знищений ворожий склад боєприпасів

Цитата

"Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійським підрозділом було прицільно влучено в ще один склад боєприпасів в Чарівному", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.

Деталі

Також, за даними командування, уночі в Бериславському районі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група, до 10 осіб, була зупинена вогнем нашого підрозділу. Противник був змушений ретируватися.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 470 окупантів.