Одразу після Нової Каховки: військові повідомили про ще один знищений ворожий склад боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. В оперативному командуванні "Південь" повідомили про ще один знищений ворожий склад боєприпасів на Херсонщині - у Чарівному, пише УНН.
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"Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійським підрозділом було прицільно влучено в ще один склад боєприпасів в Чарівному", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.
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Також, за даними командування, уночі в Бериславському районі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група, до 10 осіб, була зупинена вогнем нашого підрозділу. Противник був змушений ретируватися.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 470 окупантів.