Сразу после Новой Каховки: военные сообщили о еще одном уничтоженном вражеском складе боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В оперативном командовании "Юг" сообщили об еще одном уничтоженном вражеском складе боеприпасов в Херсонской области - в Чаривном, пишет УНН.
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"Сразу за точным поражением складов боеприпасов в Новой Каховке, артиллерийское подразделение прицельно попало в еще один склад боеприпасов в Чаривном", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.
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Также, по данным командования, ночью в Бериславском районе Херсонской области вражеская диверсионно-разведывательная группа, до 10 человек, была остановлена огнем нашего подразделения. Противник был вынужден ретироваться.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 470 оккупантов.