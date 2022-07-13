Після вибухів у Новій Каховці є пошкодження, знищено багато ворожих ракет і боєприпасів - ОДА

Цитата

"Херсонщина: напружена ситуація по всій області. Після вибухів у Новій Каховці пошкоджено багато об’єктів інфраструктури та будинків місцевих мешканців. Також було знищено багато техніки окупантів, зокрема ракет і боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Обстріли та вибухи тривають і у районах. "Внаслідок боїв у Бериславському районі є загиблі та ранені", - сказано у зведенні.

Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей.

"У Херсоні побільшало російських патрульних поліцейських", - зазначається у повідомленні.

Доповнення

В оперативному командуванні "Південь" повідомили про ще один знищений ворожий склад боєприпасів на Херсонщині - у Чарівному.