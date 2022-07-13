Після вибухів у Новій Каховці є пошкодження, знищено багато ворожих ракет і боєприпасів - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Після вибухів у Новій Каховці на Херсонщині є пошкодження, знищено багато ворожих техніки, ракет і боєприпасів. Про це повідомляється у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.
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"Херсонщина: напружена ситуація по всій області. Після вибухів у Новій Каховці пошкоджено багато об’єктів інфраструктури та будинків місцевих мешканців. Також було знищено багато техніки окупантів, зокрема ракет і боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Обстріли та вибухи тривають і у районах. "Внаслідок боїв у Бериславському районі є загиблі та ранені", - сказано у зведенні.
Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей.
"У Херсоні побільшало російських патрульних поліцейських", - зазначається у повідомленні.
Доповнення
В оперативному командуванні "Південь" повідомили про ще один знищений ворожий склад боєприпасів на Херсонщині - у Чарівному.