После столкновений под судом в Киеве открыли 3 уголовных производства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. После столкновений у Соломенского районного суда начато уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу отдела коммуникации полиции Киева.
"Всего в управление полиции доставили 36 человек, трое из которых - задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, других - установили анкетные данные и отпустили.
Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - говорится в сообщении.
В ближайшее время задержанным объявят о подозрении и изберут меру пресечения.
Как сообщал УНН, у Соломенского районного суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, в результате столкновения был ранен милиционер. Сегодня стало известно, что полицейский под судом в столице получил ранения из наградного оружия.
Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
В полиции также сообщили, что у активистов были изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.