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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67443 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82930 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85585 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108711 просмотра

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После столкновений под судом в Киеве открыли 3 уголовных производства

После столкновений под судом в Киеве открыли 3 уголовных производства

Киев  •  УНН

 • 7515 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. После столкновений у Соломенского районного суда начато уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу отдела коммуникации полиции Киева.

"Всего в управление полиции доставили 36 человек, трое из которых - задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, других - установили анкетные данные и отпустили.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанным объявят о подозрении и изберут меру пресечения.

Как сообщал УНН, у Соломенского районного суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, в результате столкновения был ранен милиционер. Сегодня стало известно, что полицейский под судом в столице получил ранения из наградного оружия.

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В полиции также сообщили, что у активистов были изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.

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