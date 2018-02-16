Після сутичок під судом у Києві відкрили 3 кримінальні провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Після сутичок біля Солом'янського районного суду розпочато кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України, передає УНН з посиланням на прес-службу відділу комунікації поліції Києва.
"Загалом до управління поліції доставили 36 осіб, трьох із яких – затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, інших – встановили анкетні дані та відпустили.
Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 342 (Опір працівнику правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - йдеться в повідомленні.
Найближчим часом затриманим оголосять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, біля Солом’янського районного суду Києва, де обирали запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, в результаті сутички був поранений правоохоронець. Сьогодні стало відомо, що правоохоронець під судом у столиці отримав поранення з нагородної зброї.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
У поліції також повідомили, що в активістів було вилучено два пристрої для відстрілу гумових куль, дві телескопічні палиці, гранату, кілька ножів, газові балончики і димові шашки.