После отмены автономии в индийском Кашмире задержали несколько тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа, УНН. В индийском Кашмире власти задержали по меньшей мере четыре тысячи человек из-за опасений относительно возможных массовых протестов среди населения после отмены автономии. Об этом пишет The Daily Star, передает УНН.
Люди были заключены под стражу в соответствии с противоречивым законом об общественной безопасности, который позволяет арестовывать на срок до двух лет без предъявления обвинений или суда.
“Большинство из них были вывезены из Кашмира, потому что в тюрьмах здесь не хватает мест”, — сказал источник.
Напомним, 16 августа, Совет Безопасности ООН провела закрытое заседание из-за эскалации конфликта между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг регионов Джамму и Кашмир.